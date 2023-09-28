Обязательная эвакуация населения Донбасса продолжается, пишет Politeka.net со ссылкой на МинРеинтеграции.

Отмечается, что в рамках обязательной эвакуации населения Донецкой области с августа 2022 года в безопасные регионы уже переместились более 91 тысячи граждан.

Среди них – более 11,5 тысячи детей и более 4 тысяч маломобильных.

Также подчеркивается, что сейчас обязательная эвакуация из Донецкой области происходит специальным поездом в Житомирскую область 1 раз в 8 дней по четным числам.

«По прибытии эвакуированные получают финансовую помощь от государства в размере 3 тысяч гривен для детей и лиц с инвалидностью и 2 тысячи гривен – для взрослых», - сообщили в МинРеинтеграции.

Также уточняется, что после эвакуации внутренних переселенцев в Житомирской области размещают в бесплатных приютах.

«Им оказывают гуманитарную и психологическую помощь, а также сопровождение при оформлении справки внутренне перемещенного лица и выплат ВПЛ», - отметили в Минреинтеграции.

Обязательная эвакуация населения производится бесплатно. Для предварительной записи необходимо обратиться в местные органы власти.

Кроме того, о желании эвакуироваться можно сообщить на круглосуточную горячую линию Минреинтеграции, а также через мессенджеры WhatsApp/Telegram/Viber.

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