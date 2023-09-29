Однако для успешного получения денежной помощи нужно соответствовать трем основным критериям.

Стало известно о возобновлении важной денежной помощи. Так, благотворительный фонд "Каритас Запорожья" возобновил регистрацию заявок на денежную помощь для внутренне перемещенных лиц. Одним из ключевых условий утверждения выплат является переезд в Запорожскую область из зоны активных боевых действий.

Подробности об этом сообщили на Facebook-странице организации.

Денежная помощь будет оказываться благодаря поддержке Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству, Swiss Solidarity и Caritas Switzerland в рамках проекта "Денежная помощь и устойчивость для Украины". Общая сумма денежной помощи для семей может достигать 53 280 гривен. Это означает, что в семье могут получить денежную помощь максимум четыре человека, каждый из которых будет получать по 2220 гривен в течение 6 месяцев.

Также в рамках этой программы получатели могут обратиться за психологической поддержкой и услугами кейс-менеджера в случае необходимости.

Однако для успешного получения денежной помощи нужно соответствовать трем основным критериям. Первый из них - принадлежать к одной или нескольким категориям уязвимости:

Беременность.

Мать детей младше 3 лет.

Многодетная семья (три или более детей младше 18 лет).

Член семьи с ограниченными возможностями.

Одинокий пожилой человек (от 55 лет) или семья, состоящая из пожилых людей без поддержки родственников.

Лицо с серьезным заболеванием.

Одинокая мать/отец или опекуны несовершеннолетних детей.

Второй критерий – потеря источника постоянного дохода или низкий средний месячный доход на каждого человека (до 5 865 гривен). Третий критерий – семья должна находиться в тяжелом финансовом положении.

Также потенциальные получатели денежной помощи должны проживать в определенных территориальных общинах Запорожской области: Вольнянской, Матвеевской, Петро-Михайловской, Широковской, Михайло-Лукашевской, Новониколаевской.

Для регистрации заявки необходимо посетить офис по адресу ул. Семафорная, дом. 8 в Запорожье. Прием заявок проводится ежедневно с 10:00 до 16:00 в порядке живой очереди.

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