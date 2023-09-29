Гороскоп на 29 сентября 2023 года для зодиаков Овна, Тельца, Близнецов, Рака, Льва, Девы, Весов, Скорпиона, Стрельца, Козерога, Водолея и Рыб здесь.

Гороскоп на сегодня, узнайте, что вас ждет 29 сентября 2023 года, взгляните на то, что Вселенная хочет сказать Вам.

Ваш ежедневный гороскоп на 29 сентября 2023 года здесь.

Овен

Если вы находитесь в отношениях, не уклоняйтесь от разрешения конфликтов вместе, как команда. Позитивная энергия Юпитера сияет на вас, усиливая ваш драйв и вдохновение в работе. Для вашего благополучия отдавайте предпочтение питательным блюдам, а не обработанным продуктам. Откройтесь эмоционально большему количеству людей вокруг вас.

Телец

Отбросьте свое эго и примите конструктивную критику. Ваше усердие и целеустремленность иногда могут привести к разочарованию, когда другие не оценят ваши усилия. Будьте открыты для различных мнений. Сегодня идеально подходит для поездок для решения деловых вопросов. Удача сегодня на вашей стороне. С финансами может показаться туго, но не волнуйтесь; дела выровняются.

Близнецы

Вы можете показаться сдержанным, но моменты безмятежности могут разжечь внутри вас страстные эмоции. Социальная удача на вашей стороне, но ваш трудолюбивый характер может вызвать стресс. Обратите внимание на здоровье своего желудка. Вспомните свое детство; он может содержать ценную информацию.

Рак

Если в ваших отношениях возникли конфликты, воспользуйтесь сегодняшним днем, чтобы остыть. Удача на вашей стороне, особенно в дни рождения 24–27 июня. Вы можете столкнуться с проблемами в отношениях с коллегами, но оставайтесь твердыми. С финансами может показаться туго, но все получится. Включите в свой распорядок дня веселые упражнения. Управляйте сильными эмоциями окружающих.

Лев

Будьте осторожны с потенциальной эксплуатацией. Ваша доброта будет вознаграждена. Гордитесь своей работой; признание уже не за горами. Ваше мышление играет роль в вашем здоровье; верьте в свой потенциал. Подумайте о том, чтобы отпустить старые чувства.

Дева

Будьте осторожны с флиртом, особенно с преданными людьми. Следите за сменой часовых поясов, если путешествуете за границу. Умеренная удача на вашей стороне, но не полагайтесь только на нее. Поддерживайте финансовую стабильность и ожидайте сообщений, связанных с работой. Отдавайте предпочтение здоровым перекусам, а не фаст-фуду. Распространяйте положительную энергию и выражайте любовь семье и друзьям.

Весы

Несмотря на влияние Венеры, вы можете быть недовольны своими отношениями. Юпитер приносит удачу; оценить любой недавний рост расходов. Ожидайте ценного жизненного урока. Контролируйте чувствительность и эмоциональные всплески.

Скорпион

Сегодняшний день обещает общий позитив в вашей личной жизни, независимо от статуса ваших отношений. Путешествие может стать приятным развлечением. Будьте осторожны при тратах. Контролируйте желание быть импульсивным и безрассудным, и все будет хорошо. Вы можете чувствовать себя немного более одиноким, чем обычно, но от этого есть простое лекарство.

Стрелец

Рутинные дела могут помешать интересным возможностям. Удача благоприятствует высшему образованию и наградам. Устраните упрямство, мешающее продвижению по карьерной лестнице. Занимайтесь активным отдыхом и боритесь с внутренними демонами.

Козерог

Ищите любовь, безопасность и защиту в своих отношениях. Социальная удача очевидна. Будьте готовы к смене часовых поясов во время путешествия. Юпитер обеспечивает умеренную удачу. Поддерживайте финансовую стабильность. Оцените свой карьерный путь. Наслаждайтесь счастьем и позитивом.

Водолей

Сегодняшний день обещает романтические возможности. Социальная удача на вашей стороне. Ваша решимость сияет на работе. Применяйте физическую активность и здоровые привычки. Помните о потенциальных проблемах, связанных с эмоциональной чувствительностью.

Рыбы

Проявите любовь и щедрость в ваших отношениях. Энтузиазм и бабочки могут наполнить ваш день. Будьте осторожны во время путешествия. Не полагайтесь исключительно на удачу; возьмите под контроль свои финансы. Подумайте о своем здоровье и сбалансируйте личную и профессиональную жизнь. Эмоции сегодня более глубокие.

Источник: kalingatv.

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