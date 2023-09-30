Это повышение денежной помощи связано с ростом цены и стоимости жизни в Украине за последние полтора года.

Денежная помощь вырастет в октябре. Стало известно, как изменятся выплаты украинцам. В частности, международная организация ADRA Ukraine уже более полутора лет оказывает денежную помощь украинским гражданам. Организация объявила, что размер денежной помощи на одного человека в месяц изменится с 2200 гривен на 3600 гривен.

Это повышение денежной помощи связано с ростом цены и стоимости жизни в Украине за последние полтора года.

Главные получатели этой денежной помощи – это украинцы, считающиеся одними из самых незащищенных слоев населения. С 1 октября такие граждане будут получать денежную помощь в размере 3600 гривен помощи вместо предыдущих 2200 гривен. ADRA Ukraine также сообщила, что другие гуманитарные организации, оказывающие помощь украинцам, также будут пересматривать размеры финансовой поддержки.

Поскольку стоимость основных товаров постоянно растет, гуманитарные организации продолжают пересматривать объемы денежной помощи, учитывая развитие военной ситуации в Украине. Нынешние суммы денежной помощи не хватает для удовлетворения всех нужд менее обеспеченных граждан.

ADRA Ukraine также планирует снова принимать заявки на денежную помощь с 1 ноября. Начало регистрации будет объявлено накануне.

Источник: tehnofan.com.ua.

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