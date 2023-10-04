Как сообщает Politeka.net со ссылкой на ГСЧС Украины, в Киевской области произошло масштабное возгорание.
«Пожар произошел вчера около полудня на территории Плахтянского лесничества в с. Козинцы Ирпенского территориального общества», - рассказали спасатели ГСЧС Украины.
Уточняется, что горел травяной настил, кустарники и деревья на площади 6 га.
Пожар, вспыхнувший днем 3 октября, удалось усмирить. К тушению пожара привлекалось 30 человек и 8 единиц техники.
«В очередной раз призываем: не провоцируйте пожары в экосистемах!», - обратились спасатели к украинцам.
Ранее, третьего октября, в ГСЧС Украины рассказали, что за прошедшие сутки огнем было охвачено 143 га украинской земли. К ликвидации 232 пожаров в экосистемах привлекалось более тысячи спасателей.
«В 90% случаев причина возникновения пожаров на открытых территориях – человек. Брошенный окурок или спичка, обжиг сухой травы, даже маленький костер может перерасти в масштабный пожар, на ликвидацию которого задействуются значительные человеческие и финансовые ресурсы», - рассказывали с ГСЧС.
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