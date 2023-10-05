Умер украинский театровед и педагог Валерий Фиалко, пишет Politeka.net.

Двухкратный лауреат премии Национального союза театральных деятелей Украины в области театроведения и театральной критики, Заслуженный деятель искусств Украины, педагог ушел из жизни на 72-м году.

«Очень печальные новости сегодня пришли из Киева... Ушел из жизни Валерий Фиалко. Прекрасный человек и профессионал своего дела.

Заведующий Кафедрой театроведения КНУТКиТ имени Карпенко-Карого КНУТКиТ / Киевский национальный университет театра, кино и телевидения им. И. К. Карпенко-Карого, мой научный руководитель, с которым мы работали три последних года, несмотря на пандемию, а затем полномасштабную войну…», - прокомментировал страшную новость народный артист Украины, экс-министр культуры Евгений Нищук.

По его словам, буквально несколько дней назад он разговаривал с Валерием Фиалко. В частности, обсуждали театр, который он любил всем сердцем.

"Огромная потеря для всей культурной сферы", - подчеркнул Евгений Нищук.

По поводу смерти доктора искусствоведения, профессора кафедры театроведения КНУТКиТ им. И. К. Карпенко-Карого, заслуженного деятеля искусств Украины, лауреата премии НСТД Украины в области театроведения и театральной критики сочувствие также высказывают его бывшие студенты, коллеги, друзья.

«Преподаватели, работники, студенты и выпускники кафедры выражают глубокую скорбь семьи Валерия Алексеевича и разделяют горе. В нашей памяти он останется не просто коллегой или преподавателем, а большим другом, учителем и наставником. Мы благодарны за все, что вы делали для кафедры, украинского театра и каждого из нас. Вечная и светлая память в наших сердцах», - говорится на странице Кафедры театроведения КНУТКиТ имени Карпенко-Карого.

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