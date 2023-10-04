Масштабна вогняна надзвичайна подія сталася у Київській області, з’явилися фото і подробиці з місця.

Як повідомляє Politeka.net з посиланням на ДСНС України, у Київській області сталося масштабне загоряння.

«Пожежа сталася учора близько опівдня на території Плахтянського лісництва в с. Козинці Ірпінської територіальної громади», - розповіли рятувальники ДСНС україни.

Уточнюється, що горів трав’яний настил, чагарники та дерева на площі 6 га.

Пожежу, що спалахнула вдень 3 жовтня, вдалося приборкати. До гасіння пожежі залучались 30 осіб та 8 одиниць техніки.

«Вкотре закликаємо: не провокуйте пожежі в екосистемах!», - звернулися рятувальники до українців.

Раніше, третього жовтня, в ДСНС України розповіли, що минулої доби вогнем було охоплено 143 га української землі. До ліквідації 232 пожеж у екосистемах залучалися більше тисячі рятувальників.

«У 90% випадків причина виникнення пожеж на відкритих територіях – людина. Кинутий недопалок або сірник, випалювання сухої трави, навіть маленьке вогнище може перерости у масштабну пожежу, на ліквідацію якої задіюються значні людські та фінансові ресурси», - розповідали с ДСНС.

Останні новини України:

Віталій Кім терміново попередив про небезпеку, під загрозою опинилися не тільки мешканці Миколаївщини.

Крім того, нагадаємо про трагічну звістку з фронту - загинув відомий українець.

Також стало відомо, що серед жертв стращної катастрофи в Італії є українці.