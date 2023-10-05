Оккупанты обстреляли село Гроза, что в Купянском районе на Харьковщине, из-за обстрела погибли 49 человек. Об этом сообщил Владимир Зеленский, глава Офиса президента и Харьковская областная прокуратура.

"Предварительно известно о 48 погибших. Среди них есть ребенок, 6-летний мальчик. Также известно о 6 раненых - также один ребенок, девочка. Разбор завалов продолжается", - отметил глава ОП Андрей Ермак.



После этого ситуацию прокомментировала Харьковская областная прокуратура. Как стало известно, погибли уже 49 осени в настоящее время.



"По данным следствия, 5 октября около 13:25 российские военные обстреляли с. Гроза Купянского района. Зафиксировано попадание в гражданский объект — в сельский кафе-магазин. По состоянию на данный момент известно о 49 погибших, среди которых ребенок, и 7 раненых. Информация уточняется", - отметили в прокуратуре.

Президент Украины также отреагировал на теракт в Харьковской области. По его словам, российский террор должен быть остановлен.

Российский террор надо остановить. Все, кто помогает России обходить санкции, преступники. Все, кто поддерживает Россию до сих пор, поддерживает зло. Этот и подобные теракты нужны России только для одного: сделать свою геноцидную агрессию новой нормой для всего мира. И я благодарю каждого. лидеру, каждому народу, поддерживающему нас в защите жизни!", - написал Зеленский.



