енежная помощь будет перечислена на банковский счет получателя после оформления заявления.

Эстонский Совет по делам беженцев запускает программу денежной помощи для пострадавших от войны украинцев проживающих в шести областях Украины.

Согласно этой программе, украинцы получат денежную помощь в размере 3,600 гривен ежемесячно в течение трех месяцев. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Денежная помощь будет перечислена на банковский счет получателя. Обращение для получения дальнейшей денежной помощи можно подавать через шесть месяцев после получения предварительной выплаты.

Эта многоцелевая программа денежной помощи предназначена для жителей таких украинских областей:

Запорожская;

Донецкая;

Луганская;

Харьковская;

Херсонская;

Николаевская.

Подать заявление на получение выплат можно:

• по телефону 0-671-052-803 - для людей в зоне действия программы (с 9:00 до 12:00);

• через запрос на сайте – для людей, проживающих на временно оккупированных или территориях, деоккупированных за последние 2 месяца.

Если заявка будет предварительно одобрена, тогда номер телефона претендента на денежную поддержку будет добавлен в базу данных. После этого можно заполнить онлайн-форму. От заявителя может потребоваться дополнительная информация, которую можно предоставить по электронной почте. Следить за тем, как продвигается заявка, претендент может на сайте организации.

Когда заявка на получение денежной помощи будет одобрена, средства будут автоматически перечислены на банковский счет получателя.

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