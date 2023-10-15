Жители одной из областей Украины смогут получать пособие от ООН в течение 4 месяцев.

Жители одного из регионов Украины будут иметь возможность получать денежную помощь от ООН в течение четырех месяцев в рамках Всемирной продовольственной программы ООН. Эта денежная помощь предоставляется гражданам Украины, проживающим в Николаевской области.

Согласно программе, каждому члену семьи (но не более пяти человек) предусмотрено ежемесячная денежная помощь в размере 1500 гривен на их банковские счета. Регистрация для получения этой денежной помощи будет производиться с 9 по 13 октября в районных отделениях Николаевского территориального центра социального обслуживания.

Получателями этой денежной помощи будут лица, находящиеся в сложных жизненных условиях. Лица с инвалидностью I или II группы могут пройти индивидуальный процесс регистрации, предоставляя соответствующие документы.

Семьи, уже получающие государственную денежную помощь на детей, чьи родители не платят алименты или не могут содержать своих детей, также смогут воспользоваться этой программой, предоставляя необходимые документы.

Важной информацией является то, что регистрацию на получение денежной помощи можно осуществить в пунктах регистрации, расположенных в разных районах Николаева:

Заводской, ул. Кузнецкая, 83;

Ингульский р-н, ул. 12 Продольная, 50-А;

Корабельный район, ул. Металлургов 8/4;

Центральный р-н, ул. Шевченко, 19А.

Регистрация на получение денежной помощи можно провести с понедельника по пятницу, с 9:00 до 16:00 часов.

Источник: На Пенсии.

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