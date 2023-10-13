Журналист Эдуард Глеза сообщил, что теперь денежную помощь для малоимущих семей будут вычислять индивидуально.

Об этом он рассказал на канале «Контекст».

«Сейчас размер помощи малообеспеченным таков: трудоспособным лицам 1207 гривен, неработающим и лицам с инвалидностью 2093 гривны, детям до 6 лет 2953 гривны, и детям до 18 выплачивают 3682 гривны. Но как сейчас предлагают изменить действующую систему?» – сообщил Эдуард Глеза.

По словам журналиста, базовую помощь будут рассчитывать для каждой малоимущей семьи индивидуально. К примеру, как отметил Эдуард Глеза, семья состоит из трех человек – родителей и ребенка, тогда одному из родителей будут насчитывать 100% базового дохода.

«Другому – 70%, а ребенку – тоже 100%. Также будут начислять и пенсионерам с низкой социальной выплатой, людям с инвалидностью и т.д. Потом все это будут суммировать и смотреть, получается ли базовый доход на каждого. Если не получается, то разницу государство будет покрывать унифицированной социальной помощью», – заявил Эдуард Глеза.

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