Абонент "Киевстар" сообщил, что пополнил счет супруге и столкнулся с неожиданной проблемой.

Своим негативным опытом клиент "Киевстар" поделился на сайте отзывов.

Он сообщил, что "Киевстар якобы списывает средства "за какие-то услуги, за которые владелец тарифа узнает, когда не проходит оплата за тариф".

"Ситуация: жене пополнил счет, тариф не подключен на счет 0.0 десятых. Пишу оператору, оператор: у вас подключен Киевстар ТВ. (Нет я ни жена его не используем). Когда начал читать все смс от оператора. как вам под ваш пакет будет бесплатное ТВ, потом как платно автоматически подключим платный пакет за супер труппер тариф и они его без согласия подключили и теперь если ты затыкал его отключить, у вас будет постоянно списывать по ТВ. Это просто трэш!!", - жалуется клиент "Киевстар".

По словам абонента "Киевстар", он обратился к представителям мобильного оператора, но решить проблему не удалось.

"На замечание оператору что без согласия они не подключают, я ему доказал что вы подключили без согласия, просто прислали смс. Он сразу начал говорить, компания не обманывает, все с согласия, юридически и т.д кучу извинений, не поняла для меня инфа где что должно и как нужно расценивать их смс (которые 90% никто не читает) По выводу: средства они уже не возвращают. Сделали виновным меня. Типо я сам подключил, дал согласие и так далее. Люди, читайте смс! Это сохранит ваши средства", - резюмировал абонент "Киевстар".

Последние новости Украины:

Напомним, клиент "Киевстар" разнес качество интернета от оператора.

Как сообщала Politeka, абонент "Киевстар" остался без номера, которым пользовался 20 лет.

Также Politeka писала, что клиентка "Киевстар" пожаловалась на плохой интернет от оператора.