Звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова поделилась с поклонниками рецептом блюда, которое не требует приготовления гарнира или соуса, и оно абсолютно самодостаточно, будто из ресторанного меню.

"Мастер Шеф" Литвинова описывает это блюдо следующим образом: "Сочные куриные голени, хрустящее слоеное тесто, нежная начинка из картофеля и грибов! Просто восхитительно!"

Чтобы приготовить это блюдо, вам понадобятся следующие ингредиенты:

Куриные голени - 4 штуки.

Слоеное дрожжевое тесто - 500 г.

Картофельное пюре - 60 г.

Жареные грибы с луком - 30 г.

Соль, перец.

Масло (для жарки).

Приготовление:

Сначала отрежьте верхние части куриных голеней и убедитесь, что их можно установить в вертикальное положение, делится "Мастер Шеф" Литвинова.

По желанию, удалите кожу с голеней, посолите и поперчите их.

Обжаривайте голени на сковороде до получения полуготовности на среднем огне. Дайте мясу остыть полностью, добавляет "Мастер Шеф" Литвинова.

Смешайте картофельное пюре с жаренными грибами и посолите по вкусу.

Нарежьте слоеное тесто на квадраты размером 14x14 см.

"Мастер Шеф" Литвинова подмечает, положите небольшой кусочек теста в центр каждого квадрата, а затем добавьте столовую ложку начинки из картофельного пюре с грибами и куриными голенями. Заверните голени в тесто, дотягивая его до верхней части, и заверните тесто вокруг мяса. Заверните костюм голени в фольгу.

Расположите "мешочки" в высокой форме для запекания, наклоняя их к краю, чтобы голени стояли ровно.

Запекайте при температуре 170 градусов в течение 40 минут, советует "Мастер Шеф" Литвинова.

Последние новости Украины:

Напомним, звезда "Мастер Шеф" Литвинова дала простой рецепт домашних запеченных роллов.

Как сообщала Politeka, звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова дала рецепт быстрой и безопасной домашней шаурмы.

Также Politeka писала, что Татьяна Литвинова показала, как приготовить настоящую украинскую чесночную колбасу.