Звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова поделилась с поклонниками рецептом блюда, которое не требует приготовления гарнира или соуса, и оно абсолютно самодостаточно, будто из ресторанного меню.
"Мастер Шеф" Литвинова описывает это блюдо следующим образом: "Сочные куриные голени, хрустящее слоеное тесто, нежная начинка из картофеля и грибов! Просто восхитительно!"
Чтобы приготовить это блюдо, вам понадобятся следующие ингредиенты:
- Куриные голени - 4 штуки.
- Слоеное дрожжевое тесто - 500 г.
- Картофельное пюре - 60 г.
- Жареные грибы с луком - 30 г.
- Соль, перец.
- Масло (для жарки).
Приготовление:
Сначала отрежьте верхние части куриных голеней и убедитесь, что их можно установить в вертикальное положение, делится "Мастер Шеф" Литвинова.
По желанию, удалите кожу с голеней, посолите и поперчите их.
Обжаривайте голени на сковороде до получения полуготовности на среднем огне. Дайте мясу остыть полностью, добавляет "Мастер Шеф" Литвинова.
Смешайте картофельное пюре с жаренными грибами и посолите по вкусу.
Нарежьте слоеное тесто на квадраты размером 14x14 см.
"Мастер Шеф" Литвинова подмечает, положите небольшой кусочек теста в центр каждого квадрата, а затем добавьте столовую ложку начинки из картофельного пюре с грибами и куриными голенями. Заверните голени в тесто, дотягивая его до верхней части, и заверните тесто вокруг мяса. Заверните костюм голени в фольгу.
Расположите "мешочки" в высокой форме для запекания, наклоняя их к краю, чтобы голени стояли ровно.
Запекайте при температуре 170 градусов в течение 40 минут, советует "Мастер Шеф" Литвинова.
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