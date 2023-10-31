Этот запрет распространялся на функционирование торговых заведений, баров, ресторанов, кафе и баз отдыха.

С 1 ноября в одной из украинских областей меняется время комендантского часа с 23:00 до 05:00 утра. Такое распоряжение подписал начальник областной военной администрации Андрей Райкович.

До 1 ноября на территории Кировоградской области действует комендантский час, который установлен с 00:00 до 04:00. Глава областной администрации Андрей Райкович обратился к владельцам заведений общепита, развлекательных и торговых заведений и призвал их пересмотреть график работы.

21 июня специальным распоряжением Совета обороны Кировоградской области было запрещено проведение концертов, дискотек, шоу, выступлений профессиональных и любительских коллективов, ярмарок и спортивных соревнований даже в благотворительные цели после 22:00.

Этот запрет распространялся на функционирование торговых заведений, баров, ресторанов, кафе и баз отдыха.

Стоит отметить, что в Украине планируется установить штрафы за нарушение комендантского часа. Законопроект №10195 был зарегистрирован народными депутатами в Верховной Раде. Законопроект был разработан совместно с Министерством внутренних дел и Национальной полицией.

Согласно этому законопроекту, предложены следующие штрафы:

Для граждан: от 8500 до 17000 гривен.

Для предпринимателей: от 51000 до 102000 гривен.

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