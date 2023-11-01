Автор Ютуб-канала «Четко и по факту» Эльвира Кириленко сообщила, что украинцы должны быть готовы к повышению тарифов уже в ближайшее время.

Об этом она рассказала на своем канале.

«Глава правления «Нефтегаза» заявил, что Украине необходимо переходить на рыночные тарифы на энергетическом рынке: это у на и газ, и отопление, и горячая вода. На 99% я уверена, что у нас тарифы будут повышены, и будут они повышаться, они будут в любом случае выше, чем сейчас», - сообщила Эльвира Кириленко.

По словам автора канала, рыночная цена не всегда предполагает повышение, но в наших сегодняшних реалиях украинцев вряд ли ждет понижение тарифов на коммунальные услуги. Как отметила Эльвира Кириленко, также с проблемой столкнулись водоканалы, которые напрямую уже обратились к Кабмину.

«У них нет денег, нет возможности нормально функционировать, они не могут в нормальном рабочем состоянии держать свою инфраструктуру. И подавать воду в дома будет трудно, хотя бы потому, что для того, чтобы подать воду, идет целый процесс. Например, того же очищения воды, эти фильтры тоже требуют замены», - заявила Эльвира Кириленко.

Как писала ранее Politeka, украинцам дороже обойдется хлеб: как изменились цены на главный продукт и чего ждать до конца года.

Также Politeka сообщала, что Эльвира Кириленко рассказала, что жители Херсонской и Николаевской областей могут рассчитывать на денежную помощь: «Ждет нововведение».