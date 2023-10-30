В періоди, коли не було воєнних дій, ціни зростали більш суттєво, ніж за цей період від січня по серпень.

Восени спостерігається подорожчання різних популярних продуктів. Однією з категорій, де ціни зростають, є хлібобулочні вироби. Подорожчання можна спостерігати завдяки даним спеціалізованого сайту "Мінфін".

Ціна на батон "Румянець" у нарізці зросла на майже 2 гривні, піднімшись із середніх 21,84 до 23,80 гривні за 450 грамів. Щодо батона "Київський Нарізний", його середня вартість становить 26,20 гривні за 500 грамів, що на 60 копійок більше.

Тим часом хліб пшеничний "Цар Хліб" нарізка зараз коштує в середньому 37,63 за 600 грамів, ще місяць тому ціни були меншими та сягали 32,96 гривні. Тим часом хліб житній "Український Столичний" продають за ціною 32,70 гривні, а місяць тому ціни становили 31,70 гривні.

Що стосується ціни на лаваш "Кавказький", то вона не змінилась протягом місяця та продовжила залишатись на рівні 25, 40 гривні. Теж саме можна спостерігати за цінами лавашу "Персидський" - зараз ціни на нього 25,45 гривні, як і місяць тому.

Експерти відзначають, що українські виробники, маючи значні запаси зерна, постійно підвищують вартість продукції через різні складові, оскільки існує багато факторів, що призводять до збільшення ціни. У виробництві хліба використовуються різноманітні компоненти, які також додають до загальної витрати, спричиняючи підвищення вартості цього продукту.

Крім того, впливають на здорожчання тарифи на електроенергію.

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Нагадаємо, у жовтні українців чекають нові ціни в магазинах, які продукти подорожчають.

Як повідомляла Politeka, популярний продукт почне дорожчати, за ним ціни зростуть на інші товари.

Також Politeka писала, ціни на окремі види овочів поповзуть вгору.