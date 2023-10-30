В периоды, когда не было военных действий, цены росли более существенно, чем за этот период с января по август.

Осенью наблюдается удорожание разных популярных продуктов. Одной из категорий, где цены растут, есть хлебобулочные изделия. Удорожание можно наблюдать благодаря данным специализированного сайта " Минфин ".

Цена на батон "Румянец" в нарезке выросла почти на 2 гривны, поднявшись со средних 21,84 до 23,80 гривны за 450 граммов. Относительно батона "Киевский Нарезной" его средняя стоимость составляет 26,20 гривны за 500 граммов, что на 60 копеек больше.

Тем временем хлеб пшеничный "Царь Хлеб" нарезка сейчас стоит в среднем 37,63 за 600 граммов, еще месяц назад цены были меньше и достигали 32,96 гривны. Тем временем, хлеб ржаной "Украинский Столичный" продают по цене 32,70 гривны, а месяц назад цены составляли 31,70 гривны.

Что касается цены на лаваш "Кавказский", то она не изменилась в течение месяца и продолжила оставаться на уровне 25, 40 гривен. Тоже можно наблюдать за ценами лаваша "Персидский" - сейчас цены на него 25,45 гривны, как и месяц назад.

Эксперты отмечают, что украинские производители, имея значительные запасы зерна, постоянно повышают стоимость продукции из-за разных составляющих, поскольку существует много факторов, приводящих к увеличению цены. В производстве хлеба используются различные компоненты, которые также добавляют к общему расходу, что приводит к повышению стоимости этого продукта.

Кроме того, влияют на удорожание тарифы на электроэнергию.

Последние новости Украины:

Напомним, в октябре украинцев ожидают новые цены в магазинах, какие продукти подорожают.

Как сообщала Politeka, популярный продукт начнет дорожать, за ним цены вырастут на другие товары.

Также Politeka писала, цены на отдельные виды овощей поползут вверх.