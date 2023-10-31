Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко сообщил, что сейчас в Украине почти не осталось резервных энергетических мощностей.

Об этом он рассказал в программе «Культ личности».

«Каким будет отопительный сезон? Объективно он будет сложным, но вопрос в том, что сейчас оценить, как именно будут развиваться события, фактически невозможно. Надо понимать, что резерв мощностей у нас сейчас гораздо меньше. Конечно, сейчас высоковольтные сети производят поставку электроэнергии, покрывают все потребности на контролируемой части территории», - сообщил Александр Харченко.

По словам гостя программы, при этом надо понимать, что там, где раньше стояло три автотрансформатора, сейчас стоит один полностью нагруженный. Как отметил Александр Харченко, если с ним что-то произойдет, возникнут существенные проблемы.

«Раньше, если у нас был один энергоблок, мы включали другой, то сейчас, если сломался энергоблок, нечего включить. Сейчас этих резервов уже нет, они либо повреждены, либо уничтожены», – заявил Александр Харченко.

Как писала ранее Politeka, эксперт рассказал, в каких регионах Украины украинцев ждет тяжелая зима: «Проблема будет в трех областях».

Также Politeka сообщала, что в ДТЭК сделали важное заявление: «Без света и воды».





