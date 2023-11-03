Право на субсидию принадлежит домохозяйствам, где расходы на коммунальные услуги составляют более 15% от семейного дохода.

В Украине субсидии, предназначенные для поддержки граждан для расходов на коммунальные услуги, продолжат действовать и начисляться до апреля 2024 года. Но части украинцев придется обратиться за субсидией до 30 ноября 2023 года. Об этом пишет Пенсионный фонд Украины.

В ПФУ сообщили – тем, кто еще не обращался за субсидией, нужно сделать это до 30 ноября 2023 года. Те, кто планирует подать заявление на субсидию до конца ноября, смогут получить его с начала отопительного сезона, начиная с октября. Эта возможность важна для тех, кто раньше не имел возможности оформить льготу.

Дополнительно гражданам Украины, у которых изменился состав семьи по каким-либо причинам, также придется подавать новые заявления на субсидии.

Напомним, что право на субсидию принадлежит домохозяйствам, в которых расходы на коммунальные услуги составляют более 15% семейного дохода.

Необходимо учитывать, что для получения субсидии не должно быть задолженности по оплате коммунальных услуг или договоров по реструктуризации долгов.

Право на получение жилищной субсидии имеют:

Граждане, зарегистрированные в доме. Украинцы, фактически проживающие в доме, будь то арендаторы или владельцы застройки.

Подать заявление на получение субсидии можно по следующим адресам:

Пенсионный фонд Украины. В местном Центре предоставления административных услуг. Через онлайн-платформу "Действие".

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