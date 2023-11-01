По мнению военного эксперта Олега Жданова, окончательная победа Вооруженных Сил Украины (ВСУ) может быть ближе, чем мы думаем, и произойти в июне 2024 года. Он предполагает, что к началу лета следующего года начнется избирательная кампания в США, и Украина может стать важным фактором для президента Байдена, если он поможет ускорить нашу победу над Россией.

ВСУ, танки, колонна, наступление

Олег Жданов объяснил, как наша победа может стать важным аргументом для Байдена в предвыборной кампании. Он считает, что победа в Украине, возвращение ВСУ на границы 1991 года и освобождение территории, включая Крым и Донбасс, может стать значимым достижением, которое Байден сможет использовать в своей предвыборной кампании.

"Этот сценарий может объяснить задержки в поставках вооружения от США, в частности, авиации. Несмотря на поставки нам почти всей необходимой аппаратуры, поставки авиации отсрочены до зимы 2024 года, хотя не было явных преград для более ранних поставок.

Получение авиации предоставит ВСУ преимущество в воздушном пространстве и упростит их действия на земле" - поделился эксперт.

Он также добавил, россияне точно еще будут работать по Авдеевке до дождей артиллерией и авиацией. Будут пытаться снести Авдеевку и полностью ее разрушить до уровня того же Бахмута. Вот тоже самое они будут делать и с Авдеевкой.

Последние новости Украины:

Напомним, ВСУ втянули в тайную сделку, стали известны подробности

А еще Politeka сообщала, что эксперт рассказал о реальных потерях на горячих точках, часть техники остается на полях

Также Politeka писала, что оккупанты готовятся к серьезным изменениям, эксперт объяснил серьезность ситуации