Этот сценарий может объяснить задержки в поставках вооружения от США, поделился эксперт.

По мнению военного эксперта Олега Жданова, окончательная победа Вооруженных Сил Украины (ВСУ) может быть ближе, чем мы думаем, и произойти в июне 2024 года. Он предполагает, что к началу лета следующего года начнется избирательная кампания в США, и Украина может стать важным фактором для президента Байдена, если он поможет ускорить нашу победу над Россией.

Олег Жданов объяснил, как наша победа может стать важным аргументом для Байдена в предвыборной кампании. Он считает, что победа в Украине, возвращение ВСУ на границы 1991 года и освобождение территории, включая Крым и Донбасс, может стать значимым достижением, которое Байден сможет использовать в своей предвыборной кампании.

"Этот сценарий может объяснить задержки в поставках вооружения от США, в частности, авиации. Несмотря на поставки нам почти всей необходимой аппаратуры, поставки авиации отсрочены до зимы 2024 года, хотя не было явных преград для более ранних поставок.

Получение авиации предоставит ВСУ преимущество в воздушном пространстве и упростит их действия на земле" - поделился эксперт.

Он также добавил, россияне точно еще будут работать по Авдеевке до дождей артиллерией и авиацией. Будут пытаться снести Авдеевку и полностью ее разрушить до уровня того же Бахмута. Вот тоже самое они будут делать и с Авдеевкой.

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