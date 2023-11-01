Давление со стороны российских сил не продлится долго, выразил свое мнение эксперт.

Вооруженные Силы Украины решили приостановить свое продвижение на южном направлении и вместо этого сконцентрировали усилия на расширении флангов. Украинские бойцы добиваются успехов в районах Работино, Новопрокоповки и Вербового.

Полковник запаса ВСУ и военный эксперт Роман Свитан подчеркнул, что ситуация на южном фронте начинает напоминать ту, что была на Бахмутском направлении.

"Положение противника сейчас неустойчиво, особенно в направлении Токмака, и аналогичная картина наблюдается в районе Бахмута. Российских сил и ресурсов недолго хватит для проведения атакующих операций. Украинские силы обороны продолжают показывать позитивную динамику на запад от Работино, Новопрокоповки и Вербового.

Давление со стороны российских сил не продлится долго. В течение 2-3 недель запасы противника иссякнут, и оккупанты перейдут в оборону. Это даст ВСУ возможность двигаться дальше, при условии поддержки и поставок обещанного вооружения со стороны партнеров" - поделился эксперт.

В данный момент украинские военные на южном направлении работают над расширением своих флангов. По словам Свитана, продвигаться дальше на юг невозможно до тех пор, пока ВСУ не создадут плацдарм размером 15-20 километров.

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