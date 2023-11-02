На сегодняшний день в районе Бахмута противник перешел от обороны к активным военным действиям. Однако стоит отметить, что некоторые из этих боевых действий проходят периодически. Это подтверждено полковником запаса ВСУ, летчиком-инструктором и военным экспертом Романом Свитаном, который отметил, что у российских сил нет достаточных ресурсов ни для наступления, ни для поддержания продолжительных атак.

"Наблюдается цикличность в проведении военных операций, включая периоды сосредоточения сил, наступления и последующей обороны. В настоящее время украинская армия, после проведения наступательных операций и занятия определенных позиций, переходит в режим накопления и удержания рубежей" - делится эксперт.

Свитан подметил, это тактическое взаимодействие, которое может продолжаться несколько недель в зависимости от масштаба поставленных задач. В настоящее время в районе Бахмута идет такой цикл операций, где российские силы стараются вернуть потерянные ранее позиции.

Согласно словам полковника запаса ВСУ, эти действия имеют место в районе Берховки, на севере Бахмута, где враг пытается вытеснить украинские вооруженные силы, а также южнее города, в районе Клещеевки и Андреевки.

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