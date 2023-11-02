Для поддержания эффективности атак в будущем такие атаки требуется проводить поштучно.

Полковник запаса Вооруженных Сил Украины, летчик-инструктор и военный аналитик Роман Свитан подчеркнул, что Украина разработала эффективную тактику воздушных ударов по враждебным объектам. Одновременно стало известно, как оккупанты реагируют на взрывы в Крыму.

Свитан отметил, что на северо-западе Крыма российские силы развернули наиболее мощные средства противовоздушной обороны (ПВО).

"И именно один из полков, который обеспечивает защиту оккупированного полуострова, регулярно подвергается атакам со стороны украинских воздушных сил. Для поддержания эффективности атак в будущем такие атаки требуется проводить поштучно.

Когда беспилотные летательные аппараты (БПЛА) атакуют в группах, часть из них может успешно проникать и уничтожать как системы ПВО, так и радары" - делится эксперт.

По мнению Свитана, у Украины есть необходимые ресурсы и возможности для поражения систем, обеспечивающих оборону Крыма с воздуха. Выполнение таких боевых задач представляется весьма важным и необходимым.

Также эксперт добавил, Вооруженные Силы Украины решили приостановить свое продвижение на южном направлении и вместо этого сконцентрировали усилия на расширении флангов. Украинские бойцы добиваются успехов в районах Работино, Новопрокоповки и Вербового.

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