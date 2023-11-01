Певица Оля Полякова показала себя и рассказала, как болеет уже три недели.

Певица Оля Полякова решила рассказать о своей болезни, с которой ей приходилось выступать все это время. Звезда поделилась подробностями в своем Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами.

"Всем привет, дорогие мои. Хочу вам рассказать, что все три недели я болела и концерты я делала, когда очень плохо себя чувствовала под антибиотиками. Как я это все спела - это просто чудо. Еще очень заложенный нос, пропила уже антибиотики и сегодня уже себя чувствую более менее нормально. Ничего не рассказывала о своей болезни, ибо не хотела, чтобы люди подумали, что я болею и что отменяются концерты. Мы концерты не отменяем, даже когда болеем. Хочу сейчас пойти позаниматься спортом и нет сил", - рассказала звезда, обращаясь к украинцам.

После этого артистка поделилась кадрами, как занимается спортом. Полякову не остановил тот факт, что она болеет и не остановила свои тренировки.

"Много кто из вас написал, что нужно отдыхать, я решила сделать легенькую тренировку, потому что если не тренироваться вообще - то все обвиснет", - сообщила Полякова.

Стоит отметить, Оля Полякова - успешная украинская певица. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А после полномасштабного вторжения занялась сбором денег на помощь ВСУ.

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