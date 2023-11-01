Старшая дочь Оли Поляковой Маша решила продемонстрировать, как выглядит без мейкапа. Дочь звезды поделилась кадрами в своем Инстаграм, где делится творчеством и личными кадрами.

"Немножко вам инсайда, вот так я выгляжу без мейкапа", - написала Маша.

"Но я вылечила анке и теперь хожу по улице без мейка, а это я не делала с 13 лет", - продолжила дочь звезды.

"А вот мое до...", - продолжила Маша, демонстрируя свою болезнь.

Стоит отметить, Маша Полякова - дочь Оли Поляковой, которая стала успешной блогеркой. Также до полномасштабного вторжения девушка пела в панк-рок группе, но после этого Маша уехала на учебу в Англию. Но надолго дочь Поляковой не хватило и уже через год она вернулась в Украину и решила продолжить учебу в Киеве. А недавно девушка поделилась фото, поздравив себя с совершеннолетием.

"Ну, вот и 18 лет. Когда началась война, мне было 16 и тогда мой мир перевернулся, как и у всех украинцев. Желать сегодня можно только одно и это победы. Я никогда не думала, что буду праздновать свой праздник без родителей, не дома, не в своей стране, но это так. Никогда не могла подумать, что буду студентом в Англии и жить в лондонском общежитии, и никогда не думала, что буду так скучать по дому, своей родине", - рассказала Маша.

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