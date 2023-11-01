В Винницкой области увеличилось число больных гепатитом А. По состоянию на данный момент официально зарегистрировано 207 больных. Одновременно сообщили об инфекции 247 человек.

Об этом сообщает в Винницкой областной военной администрации.

Несмотря на то, что количество зараженных растет, в медицинских учреждениях становится меньше пациентов.

В больницах региона находятся 120 больных, среди которых семеро имеют подозрение на гепатит А. Еще 20 из числа - дети.

Большинство пациентов имеют среднюю сложность заболевания. Стабильно тяжелое состояние держится у одного из них.

"На сегодняшний день у нас уже вакцинировано 117 медиков и 8 контактных лиц из 12 семей, где были зафиксированы очаги болезней.

Продолжаем вакцинировать медиков и контактных лиц. Еще раз подчеркиваю, мойте руки с мылом и дезинфицируйте их", – отмечает заместитель директора профильного департамента Татьяна Бондаренко.

Гепатит A – это вирусное заболевание, которое поражает печень и может иметь резкое или легкое течение. Вирус гепатита А передается из-за загрязненной пищи или воды, а также из-за недостаточной личной гигиены.

Инфицированный человек также может передать вирус другим членам семьи, когда готовит еду.

Инкубационный период вирусного гепатита A обычно длится 14-28 дней. Типичными симптомами являются слабость, повышенная температура, диарея, рвота и желтуха. В Украине вакцины против гепатита A не включены в список бесплатных прививок, однако их можно приобрести в аптеках.

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