Співачка Оля Полякова показала себе і розповіла, як хворіє вже три тижні.

Співачка Оля Полякова вирішила розповісти про свою хворобу, з якою їй доводилося виступати весь цей час. Зірка поділилася подробицями у своєму Інстаграмі, де ділиться з фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами.

"Всім привіт, дорогі мої. Хочу вам розповісти, що всі три тижні я хворіла і концерти я робила, коли дуже погано почувалася під антибіотиками. Як я це все заспівала - це просто диво. Ще дуже закладений ніс, пропила вже антибіотики і сьогодні вже себе відчуваю більш-менш нормально. Нічого не розповідала про свою хворобу, бо не хотіла, щоб люди подумали, що я хворію і що скасовуються концерти. Ми концерти не скасовуємо, навіть коли хворіємо. Хочу зараз піти позайматися спортом і немає сил", - розповіла зірка, звертаючись до українців.

Після цього артистка поділилася кадрами як займається спортом. Полякову не зупинив той факт, що вона хворіє та не зупинила свої тренування.

"Багато хто з вас написав, що потрібно відпочивати, я вирішила зробити легеньке тренування, тому що якщо не тренуватися взагалі – то все обвисне", – повідомила Полякова.

Варто зазначити, Оля Полякова – успішна українська співачка. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. А після повномасштабного вторгнення зайнялася збиранням грошей на допомогу ЗСУ.

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