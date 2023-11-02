Украинский военный эксперт Роман Свитан прокомментировал ситуацию на Бахмутском направлении. Об этом эксперт рассказал в своей новой сводке.

"Такая информация поданная Сырским приведет к тому, что ему чуть ли не напрямую поставят те вооружения, которые в данный момент запрашивает. У него там два хороших направления в сторону Горловки из-под Андреевки на юг можно двигаться", - рассказал эксперт.

Специалист добавил, что не стоит забывать и о Бахмуте. Там ВСУ уже на восточной стороне железной дороги. Можно еще и на северном направлении двигаться в сторону Бахмута, но для этого нужно достаточное количество боеприпасов.

Поэтому генерал и просит дополнительные вооружения и тогда можно сразу же ждать успехов сил обороны на данном участке фронта. При этом не стоит забывать об Авдеевке, где сейчас оккупанты готовят третью волну атак на город и забрасывают эту территорию пушечным мясом.

Тем временем на Запорожском направлении ВСУ продолжаются укреплятся в районе работино. Для успешного дальнейшего движения силам обороны необходимо получить кассетные боеприпасы к Хаймарсам, которые смогут прожечь фронт на несколько десятков километров.

Поэтому после укрепления позиций и получения необходимого оружия ВСУ смогут дальше двигаться в сторону Токмака. Если это сделать без укрепления позиций, то россияне просто организуют котел в данном направлении.

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