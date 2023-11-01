Военный эксперт Роман Свитан рассказал, какая ситуация сейчас в Авдеевке. Эксперт поделился своими мыслями на "Фабрике новостей".

"Россияне точно еще будут работать по Авдеевке до дождей артиллерией и авиацией. Будут пытаться снести Авдеевку и полностью ее разрушить до уровня того же Бахмута. Вот тоже самое они будут делать и с Авдеевкой. Просто будут пытаться ее снести, а потом штурмовать", - рассказал эксперт.

Специалист добавил, что за несколько недель оккупанты попытаются снести полностью город. Но для защитников ВСУ данный факт никак не мешает. Ведь разрушенная десятиэтажка это хороший укрепрайон, из которого можно защищать город от россиян.

Поэтому единственный вопрос - который стоит, хватит ли у защитников Украины сил и средств для того, чтобы удержать город и выполнять все необходимые задачи. Судя по действиям ВСУ в последнее время, никто не собирается оставлять Авдеевку просто так.

Судя по ситуации, на текущий момент ВСУ перебрасывают туда свежие силы, которые имеют необходимое оружие для сдерживания врага. Но враг активно при помощи авиации сносит жилой сектор города и Украина ничего не сможет с этим сделать, пока наши войска не получат новые самолеты от западных союзников, которые нам обещали некоторое время назад.

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