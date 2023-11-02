Певец, автор песен, музыкант и бывший тренер 9-го и 10-го сезонов проекта "Голос країни" Дан Балан неожиданно дал о себе знать.

Дан Балан сообщил, что он возвращается в свой родной город Кишинев, пишет Politeka.net.

На своей странице в Инстаграм Дан Балан рассказал, что его концертов в Кишиневе не было уже пять лет.

«Спустя 5 лет с момента последнего концерта в городе моего сердца, я наконец-то возвращаюсь...», - сообщил Дан Балан.

Дан Балан рассказал, что его концерт в Кишиневе состоится 24 декабря в Arena Chisinau.

«Жду вас, чтобы вместе создать душевную атмосферу.... Рождество может быть по-настоящему волшебным только дома...», - отметил Дан Балан.

Поклонники Дана Балана с восторгом отнеслись к этой новости и завалили Дана Балана вопросами. В том числе и когда ждать концерта в Украине. Также Дану Балану припомнили якобы роман с Тиной Кароль на «Голос країни».

Напомним, Тина Кароль и Дан Балан никогда не отрицали романтических отношений, но и не подтверждали их, сохраняя интригу.

«Мы ждем вас в Украине»,

«А Тина Кароль будет?»,

«Ждем с концертом в Киеве», - пишут поклонники Дана Балана.

Дан Балан обещает, что зрители увидят его новую программу, но услышат и старые хиты.

Отметим, на момент полномасштабного вторжения России в Украину Дан Балан находился в Киеве и и отреагировал на агрессию в соцсети словами украинского классика.

В апреле мама Дана Балана также молдавская исполнительница Людмила Балан заявила, что «ближе к концу февраля» ее сын уехал к ним в Молдову. Затем, по данным СМИ, Дан Балан улетел в Турцию.

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