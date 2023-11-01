Оля Полякова і Тіна Кароль посварилися через необережний і досить жорстокий жарт.

Оля Полякова, нагадаємо, назвала Тіну Кароль "відомою плакальницею на похороні", пише Politeka.net.

Такий жарт викликав хвилю хейту не тільки зі сторони шанувальників Тіни Кароль, а й Олі Полякової. Співачці, зокрема, нагадали, що Тіна Кароль поховала коханого чоловіка, чиє життя обірвалося через хворобу.

Згодом Оля Полякова записала вибачення, підкресливши, що, жартуючи, мала на увазі лише репертуар Тіни Кароль, який «останнім часом дуже сумний.

«Але саму артистку Тіну Кароль я дуже люблю та поважаю і ніколи б не стала жартувати на тему її особистої трагедії, історії. Всіх, кого це зачепило та образило, я щиро прошу пробачення», - казала тоді співачка.

Тіна Кароль, до речі, на такий жарт відреагувала заявою, що Полякова була права.

«Я буду плакати про нас, про нього все життя, а жити життя заради сина. Але не на похоронах, а за здоров'я і за силу висоти в близькості рідних душ….», - писала тоді Кароль на своїй сторінці в Інстаграм.

Цей скандал між Поляковою і Кароль був ще кілька років тому. Але днями Олю Полякову запитали, чи бачились вони з Кароль після нього.

«Цей скандал був вже дуже давно. Вже я давно «плакальщіца». Під моїми сумними піснями пишуть, що титул головної плакальщіци країни перейшов до Полякової. Так що вже Тіна на мене не обіжається», - запевнила Полякова в інтерв’ю радіостації «Люкс ФМ».

Також Полякова сказала, що скандали в неї виходять випадково.

«Але вже виходить, як виходить», - каже вона.

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