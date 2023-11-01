Оля Полякова, напомним, назвала Тину Кароль "известной плакальщицей на похоронах", пишет Politeka.net.

Такая шутка вызвала волну хейта не только со стороны поклонников Тины Кароль, но и Оли Поляковой. Певице, в частности, напомнили, что Тина Кароль похоронила любимого мужа, чья жизнь оборвалась из-за болезни.

Впоследствии Оля Полякова записала извинения, подчеркнув, что, шутя, имела в виду лишь репертуар Тины Кароль, который "в последнее время очень грустный".

«Но саму артистку Тину Кароль я очень люблю и уважаю и никогда бы не стала шутить на тему ее личной трагедии, истории. Всех, кого это задело и оскорбило, я искренне прошу прощения», - говорила тогда певица.

Тина Кароль, кстати, на такую ​​шутку отреагировала заявлением, что Полякова была права.

«Я буду плакать о нас, о нем всю жизнь, а жить жизнь ради сына. Но не на похоронах, а за здоровье и силу высоты в близости родных душ….», - писала тогда Кароль на своей странице в Инстаграм.

Этот скандал между Поляковой и Кароль был еще несколько лет назад. Но на днях Олю Полякову спросили, виделись ли они с Кароль после него.

«Этот скандал был уже очень давно. Уж я давно «плакальщица». Под моими грустными песнями пишут, что титул главной плакальщицы страны перешел к Поляковой. Так что уже Тина на меня не обижается», – заверила Полякова в интервью радиостанции «Люкс ФМ» .

Также Полякова сказала, что скандалы у нее выходят случайно.

«Но уже выходит, как выходит», – говорит она.

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