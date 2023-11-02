Кроме того, вражеские силы на этом участке фронта понесли значительные потери.

На Купянском направлении недавно наблюдается активизация оккупационных сил, что делает этот сектор фронта одним из самых напряженных в настоящее время. Военный эксперт Олег Жданов добавил, несмотря на все атаки вражеская армия не добилась здесь стратегических преимуществ.

"Для оккупантов Купянск имеет высокую важность, так как является ключевым центром логистики, через который ранее осуществлялись поставки продовольствия и боеприпасов в период оккупации" - делится эксперт.

Стоит отметить, что оккупационные силы на данном направлении пока не добились стратегического прогресса. Эксперт подчеркнул, что наши военные проявляют выдающееся мужество и решимость.

Кроме того, вражеские силы на этом участке фронта понесли значительные потери. За последние сутки было уничтожено 112 вражеских военнослужащих и 28 единиц военной техники противника, включая пять танков.

По мнению военного эксперта, окончательная победа Вооруженных Сил Украины (ВСУ) может быть ближе, чем мы думаем, и произойти в июне 2024 года. Он предполагает, что к началу лета следующего года начнется избирательная кампания в США, и Украина может стать важным фактором для президента Байдена, если он поможет ускорить нашу победу над россией.

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