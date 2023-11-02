При этом противники на Бахмутском направлении тщетно пытались вернуть утерянные позиции.

На Мелитопольском направлении продолжается наступление наших вооруженных сил. В последние сутки Вооруженные Силы Украины (ВСУ) провели девять атак, нацеленных на участки, где сконцентрированы военнослужащие противника, их вооружение, а также боевая техника, делится военный эксперт Олег Жданов.

"Дополнительно было нанесено три удара по зенитно-ракетным комплексам, используемым оккупантами. На Авдеевском направлении враг продолжает попытки осаждения Авдеевки с привлечением авиации. Тем не менее, наши солдаты стойко удерживают оборону и наносят существенные потери противнику" - делится эксперт.

Он также отметил, что противники на Бахмутском направлении тщетно пытались вернуть утерянные позиции в районах Хромового, Клещиевки и Андреевки. Здесь наши защитники успешно отразили 15 атак со стороны противника.

В то же время, наши военные на Херсонском направлении активно ведут контрбатарейную борьбу и наносят огневые удары в тылу противника.

Олег Жданов объяснил, как наша победа может стать важным аргументом для Байдена в предвыборной кампании. Он считает, что победа в Украине, возвращение ВСУ на границы 1991 года и освобождение территории, включая Крым и Донбасс, может стать значимым достижением, которое Байден сможет использовать в своей предвыборной кампании.

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