Полковник запаса Вооруженных Сил Украины, летчик-инструктор и военный аналитик Роман Свитан сообщил, в окрестностях Авдеевки российские вооруженные силы продолжают понести значительные потери, включая сотни боевых машин пехоты (БМП), танков и тысячи погибших солдат. Этот год стал самым неудачным для российской армии по показателю потерь.

"Сейчас врагу необходимо активно перемещать большие объемы боеприпасов и топлива в Донецк, что не проходит незамеченным. Силы Вооруженных Сил Украины (ВСУ), при поддержке партизан, успешно проводят удары по важным объектам противника.

Одновременно в одном районе сосредотачивается значительное количество военной техники и боеприпасов, что создает отличные условия для действий нашей артиллерии и ракетных комплексов" - поделился Свитан.

Это свидетельствует о подготовке к возможной третьей атаке на Авдеевку. По мнению эксперта, третья волна нападения будет еще более разрушительной для российских сил, и они, вероятно, будут вынуждены отступить из Авдеевки. Уже нечего будет скрывать, такая атака будет серьезным ударом по противнику.

Он добавил, сейчас врагу необходимо активно перемещать большие объемы боеприпасов и топлива в Донецк, что не проходит незамеченным. Силы Вооруженных Сил Украины (ВСУ), при поддержке партизан, успешно проводят удары по важным объектам противника.

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