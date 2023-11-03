Эксперт отметил, что российские военные начали наступление на Авдеевку перед поездкой Сергея Шойгу в Китай.

Стало известно о серьезных проблемах с поставкой топлива в воссии на фоне ведения войны. Военный эксперт и летчик-инструктор, полковник запаса Вооруженных сил Украины Роман Свитан высказал мнение о том, что российские вооруженные силы предприняли наступление на Авдеевку в попытке организовать "перемирие".

Свитан отметил, что российские военные начали наступление на Авдеевку перед поездкой Сергея Шойгу в Китай. Их стратегической целью было окружение украинской гарнизы в Авдеевке, а затем использование этой ситуации для вынуждения Украины к перемирию, что напоминает подход, использованный ими ранее в Дебальцево.

"Российские войска не выдерживают давления украинских сил на четырех разных направлениях: Сватово, Бахмут, Работино и левый берег Херсонщины. Они постоянно перераспределяют свои войска с одной линии фронта на другую, и у них не хватает ресурсов, чтобы эффективно справляться со всеми вызовами" - делится эксперт.

По мнению Свитана, у Украины есть необходимые ресурсы и возможности для поражения систем, обеспечивающих оборону Крыма с воздуха. Выполнение таких боевых задач представляется весьма важным и необходимым.

Также эксперт добавил, Вооруженные Силы Украины решили приостановить свое продвижение на южном направлении и вместо этого сконцентрировали усилия на расширении флангов.

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