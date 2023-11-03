Оптимальным решением были бы кассетные снаряды, и их недостаток является одной из проблем.

Военный аналитик Роман Свитан, полковник запаса Вооруженных сил Украины сообщил, что рф столкнулась с нехваткой таких артиллерийских стволов, что мешает ей эффективно участвовать в контрбатарейной борьбе. В связи с этим россия просит Северную Корею о поставке станков для производства этих стволов, хотя сам процесс производства достаточно сложен и требует времени.

Российские вооруженные силы сейчас активно пытаются мобилизовать любую доступную артиллерию, которую Вооруженные Силы Украины систематически уничтожают в контрбатарейной борьбе. Даже если бы из Северной Кореи было доставлено 100 гаубиц, украинская армия, вероятно, быстро справилась бы с их уничтожением.

"Несмотря на это, для украинских вооруженных сил существует другая важная проблема на передовой – это количество личного состава российской армии. Российских солдат на передовой значительно больше, чем украинских, и они вновь начали активно использовать тактику массированных атак на различных направлениях, включая Купянск, Волноваху и Угледар" - поделился эксперт.

Свитан подчеркивает, что оптимальным решением были бы кассетные снаряды, и их недостаток является одной из проблем, с которыми сталкиваются украинские вооруженные силы. Важно обеспечить армию достаточным количеством таких боеприпасов, чтобы эффективно противостоять атакам противника.

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