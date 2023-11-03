На место происшествия направились полицейские Сергей Глущенко и Татьяна Грифель, которые вместе с местными жителями задержали злоумышленника.

Первого ноября в "горячую линию 102" поступило сообщение от жительницы села Глубок, что в Новоушицкой территориальной общине совершают акты вандализма на кладбище. Полиция Хмельницкой области проинформировала об этом более подробно.

На место происшествия направились полицейские Сергей Глущенко и Татьяна Грифель, которые вместе с местными жителями задержали злоумышленника.

Этот мужчина оказался 50-летним жителем села Иванковцы, которого выгнала из дома жена. Он представился как "Иисус" и имел при себе рюкзак с крестом, флагом и лампадками. Мужчина объяснил, что похищенное, он пытался забрать домой.

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. Сведения об этом событии были внесены в Единую регистрационную и досудебную расследовательную систему согласно части 1 статьи 279 Уголовного кодекса Украины (Надругательство над могилой).

Это событие не только возмутительно, но и не допустимо в наше время, ведь акты вандализма на кладбище являются не только нарушением закона, но и проявлением пренебрежения к умершим.

Стоит отметить, что на Волыни полицейские также зафиксировали случай вандализма. Недавно в городе Киверке, расположенном в Луцком районе, неизвестные совершили кражу украинских флагов. Воры украли 13 флагов вместе с флагштоками, которые символизируют национальное достоинство и честь памяти героев, отдавших свою жизнь за Украину.

Последние новости Украины:

Напомним, вандал решил повредить стелу почтения павших защитников, полиция задержала нарушителяє

Как сообщала Politeka, на Днепропетровщине вандал атаковал могилы украинских защитников, кадры.

Также писала Politeka, несовершеннолетние осквернили могилы украинских защитников.