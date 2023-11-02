Со свекровями может быть непросто ладить, причем с некоторыми сложнее, чем с другими.

Женщина по имени Кия узнала об этом, когда узнала, чем занималась ее свекровь последние шесть-восемь месяцев.

Ее видео воспроизводит популярный в TikTok конкурс «Положи палец», целью которого является обмен интересными историями.

Молодые родители поняли, что детская камера, установленная ее родственниками, записывала все, что они говорили, в течение последних шести-восьми месяцев.

Она также узнала, что они передавали записи другим членам семьи и использовали их для шантажа супругов.

Многие были в замешательстве относительно того, что не так с ее родственниками, почему они были расстроены тем, что у Кии родились близнецы от их сына?

В последующем видеоролике она пояснила: «Они были расстроены этой конкретной беременностью, потому что ребенок, который у меня был раньше, не был их биологическим внуком. Итак, близнецы, которые у меня только что родились, — их биологические внуки, а мои дочь не является их биологической внучкой».

Она также рассказала, что ее жениху никогда не разрешалось писать что-либо от своего имени до его отношений с Кией, и что у ее свекрови были проблемы с «контролем».

Специалисты дали совет, что делать, если родственники мужа, или ваши, вмешиваются в вашу личную жизни и явно нарушают границы дозволенного.

"Если история женщины правдива, то в конечном итоге она ошибочна, и ей, и ее детям лучше быть разлученными с родственниками мужа, поскольку они определенно соответствуют критериям токсичных родственников мужа . Когда возникает такая драма и отсутствие границ, лучше всего отстранить себя и свою семью от этой ситуации", — сказала Линелл Росс, сертифицированный тренер по здоровью и благополучию .

«Сделайте все возможное, чтобы ограничить контакты с ними, — продолжил Росс. — То, что они ваши родственники, не означает, что они имеют право быть в вашей жизни».

Источник: yourtango.

Последние новости Украины:

Гороскоп на неделю с 30 октября по 5 ноября для всех знаков Зодиака: узнайте, что ждет вас в ближайшие дни.

Как сообщала Politeka, названы самые заботливые знаки Зодиака: можно обращаться к ним за помощью в трудный день.

Также Politeka писала про топ-5 самых умных знаков Зодиака: астрологи составили рейтинг.