По словам военного эксперта Олега Жданова, недавние заявления главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного и его статья, представляют собой призыв к действию для Запада. Он утверждает, что Запад не утратил интереса к украинской ситуации, несмотря на продолжающийся конфликт с рф.

Жданов высказывает мнение, что Запад должен пересмотреть свои планы и объемы помощи Украине, чтобы соответствовать реальным вызовам на мировой арене. Он утверждает, что Запад не может позволить себе устать от этой ситуации ни политически, ни физически, так как он считает, что у него нет выбора в данном вопросе.

Эксперт также предупреждает о возможных последствиях прекращения помощи Украине. Он признает, что Украина может временно потерять часть своей территории, но отмечает, что Запад при этом столкнется с "полным фиаско". Жданов считает, что Украине в случае такого развития событий потребуется переключить свое внимание на военные усилия и готовность армии.

"Отказ Запада от участия в решении украинского конфликта будет иметь серьезные политические последствия и приведет к тому, что россия будет иметь возможность диктовать свои условия. Запад не может позволить себе устать от этой ситуации из-за сделанных ставок и сломанных мостов в отношениях с россией" - делится эксперт.

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