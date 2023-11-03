Женщина рассказала историю о том, как ее сестра разрушила первую помолвку вскоре после окончания колледжа.

Прошло несколько лет, и старшая сестра ушла, и она решила пригласить ее на свою вторую свадебную церемонию с другим мужчиной, решив не приглашать ее на свадьбу и не делать ее подружкой невесты.

Младшая сестра считала, что заслуживает быть подружкой невесты после измены с первым женихом сестры.

«Я разорвала свою первую помолвку после того, как узнала, что моя 19-летняя сестра спала с моим женихом», — объяснила женщина. «Мы с ним только что закончили колледж. Это опустошило меня».

Когда она рассказала своей сестре о том, что произошло, она солгала и «пыталась вести себя как маленький невинный ангел», говоря, что ее «соблазнил» ее жених, а не ситуация, происходящая наоборот.

«Но несколько ее друзей предоставили мне доказательства того, что моя сестра охотилась за ним с 17 лет», — рассказал она.

В течение трех лет ее сестра отправляла сообщения своему жениху, пытаясь соблазнить его, и «искажала» ее внешность, говоря, что он мог бы добиться большего.

«Когда она узнала, что он присоединится ко мне в семейном доме, она начала кричать о том, чтобы достать свою «сексуальную» пижаму и бикини получше», - привела она пример.

Их конфронтация привела к постоянному отчуждению между женщино и ее сестрой, а также к тяжелому отчуждению между родителями, но она решила, что по прошествии нескольких лет она попытается еще раз.

«Сейчас я помолвлена ​​с замечательным мужчиной, который меня обожает», — говорит женщина.

«В качестве жеста я пригласил сестру на свадьбу, но не пригласил ее на свадебную вечеринку. Моя сестра обиделась на себя, что я не попросил ее стать подружкой невесты».

Младшая сестра считала, что, поскольку она была единственной сестрой Кью, она заслуживала носить титул подружки невесты.

«Я спросила ее, была ли у нее травма головы, потому что это было единственное оправдание ее действий», — парировала женщина, когда ее сестра подняла шум. «Она разрушила мою первую помолвку — зачем мне хотеть, чтобы она была ближе?»

Младшая сестра утверждала, что тогда она была всего лишь «ребенком», но женщине это не понравилось, поэтому она закончила разговор на этом — но не раньше, чем ее младшая сестра пожаловалась их родителям.

Их родители на стороне младшей сестры, поэтому она навсегда отменила приглашение младшей сестры.

Единственная проблема сейчас в том, что она беременна и боится, что, если она не расскажет родителям, они не придут к ней на свадьбу.

«Единственное решение, которое я вижу, — советует психолог и писатель, — если не считать рассказа им о своей беременности, — это сесть и поговорить о вреде и границах».

Хотя отношения невесты с ее младшей сестрой, возможно, и закончились, ее отношения с родителями все еще можно спасти, если они готовы приложить усилия.

Источник: yourtango.

Последние новости Украины:

Гороскоп на неделю с 30 октября по 5 ноября для всех знаков Зодиака: узнайте, что ждет вас в ближайшие дни.

Как сообщала Politeka, названы самые заботливые знаки Зодиака: можно обращаться к ним за помощью в трудный день.

Также Politeka писала про топ-5 самых умных знаков Зодиака: астрологи составили рейтинг.