Эти атаки происходят как с южной, так и с северной стороны города, поделился эксперт.

Бои возле Авдеевки продолжаются без уменьшения интенсивности, противник регулярно атакует позиции украинских защитников и не прекращает попыток штурма. Военный эксперт Олег Жданов подмечает, российские захватчики предпочитают отправлять пехоту для атак на Авдеевку, не прибегая к использованию бронетехники.

"Эти атаки происходят как с южной, так и с северной стороны города. Кроме того, украинские военные фиксируют попытки оккупантов проникнуть вблизи Авдеевки. Поскольку противник не добивается успеха, он выдвинул новую цель – захватить Авдеевский коксохимический завод" - делится эксперт.

Информация о попытках захвата Авдеевского коксохима также обсуждается аналитиками Института изучения войны (ISW). По их данным, российские силы продолжают наступательные операции на Авдеевку, и имеются сообщения о попытках нанести ракетные удары по коксохимическому заводу.

Эксперт ранее отметил, что противники на Бахмутском направлении тщетно пытались вернуть утерянные позиции в районах Хромового, Клещиевки и Андреевки. Здесь наши защитники успешно отразили 15 атак со стороны противника.

В то же время, наши военные на Херсонском направлении активно ведут контрбатарейную борьбу и наносят огневые удары в тылу противника.

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