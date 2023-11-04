Недавно была опубликована статья Валерия Залужного, в этой публикации он обсудил текущее состояние военного конфликта между россией и Украиной, отметив, что события переходят в новую фазу, которая характеризуется статическими и изнурительными боями, известными как позиционная война.

Роман Свитан, военный эксперт, бывший летчик-инструктор и полковник в запасе Вооруженных Сил Украины, прокомментировал заявления Валерия Залужного.

Он также подчеркнул необходимость избегать ситуации, в которой российская сторона переходит в режим полной обороны, что позволит ей восстановиться и переорганизоваться. В настоящее время российская армия столкнулась с недостатком опытных военных специалистов и находится в сложном состоянии. В такой ситуации глухая оборона является оптимальным выбором для российской стороны.

"Допущение россии к отдыху и восстановлению может сделать ее еще более опасной и агрессивной, особенно если она попытается возобновить конфликт в третий раз. Разрешение этого вопроса требует непрерывного контроля и давления на российскую сторону" - поделился эксперт.

Свитан отметил, что российские военные начали наступление на Авдеевку перед поездкой Сергея Шойгу в Китай. Их стратегической целью было окружение украинской гарнизы в Авдеевке, а затем использование этой ситуации для вынуждения Украины к перемирию, что напоминает подход, использованный ими ранее в Дебальцево.

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