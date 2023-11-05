И сейчас мы проводим военные операции для укрепления флангов, это не выступ, подметил эксперт.

Военный эксперт Олег Жданов рассказал, как будет развиваться ход боевых действий на Роботинском плацдарме. Один из фолловеров эксперта в социальной сети задал компрометирующий вопрос, заявив, что по якобы по политическим причинам мы не можем сейчас отказаться от него и отступить на выгодные позиции.

«Так что, теперь войска будут сидеть там и подвергаться обстрелом с трёх сторон и с более высоких позиций, очередная Авдеевка для уничтожения остатков украинской армии» - написали эксперту в сети.

Жданов отреагировал, желая прояснить реальную ситуацию:

«Во-первых, Авдеевка не находится в низине и там у нас господствующие высоты, наши позиции самые удобные в Авдеевке для обороны. Второе, в Работино тоже самое, из-за чего шло такое активное сражение, что господствующие высоты в районе Работно находится под нашим контролем.

И сейчас мы проводим военные операции для укрепления флангов, это не выступ, это плацдарм с которым мы потом можем развивать наступление. Так что мы его будем держать и у нас есть другой успех, в районе Вербового мы уже заняли практически все господствующие высоты».

Бои возле Авдеевки продолжаются без уменьшения интенсивности, противник регулярно атакует позиции украинских защитников и не прекращает попыток штурма. Жданов подмечает, российские захватчики предпочитают отправлять пехоту для атак на Авдеевку, не прибегая к использованию бронетехники.

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