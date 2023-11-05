Военный эксперт Олег Жданов рассказал, как будет развиваться ход боевых действий на Роботинском плацдарме. Один из фолловеров эксперта в социальной сети задал компрометирующий вопрос, заявив, что по якобы по политическим причинам мы не можем сейчас отказаться от него и отступить на выгодные позиции.
«Так что, теперь войска будут сидеть там и подвергаться обстрелом с трёх сторон и с более высоких позиций, очередная Авдеевка для уничтожения остатков украинской армии» - написали эксперту в сети.
Жданов отреагировал, желая прояснить реальную ситуацию:
«Во-первых, Авдеевка не находится в низине и там у нас господствующие высоты, наши позиции самые удобные в Авдеевке для обороны. Второе, в Работино тоже самое, из-за чего шло такое активное сражение, что господствующие высоты в районе Работно находится под нашим контролем.
И сейчас мы проводим военные операции для укрепления флангов, это не выступ, это плацдарм с которым мы потом можем развивать наступление. Так что мы его будем держать и у нас есть другой успех, в районе Вербового мы уже заняли практически все господствующие высоты».
Бои возле Авдеевки продолжаются без уменьшения интенсивности, противник регулярно атакует позиции украинских защитников и не прекращает попыток штурма. Жданов подмечает, российские захватчики предпочитают отправлять пехоту для атак на Авдеевку, не прибегая к использованию бронетехники.
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