То есть в следующем году получим самолёты в достаточном количестве, ну и скорее всего новые виды вооружений.

Военный эксперт Роман Свитан рассказал, какие события ожидаются в скором будущем в Авдеевке, учитывая перспективы победы Украины в военном конфликте, а также рассмотрим вопрос освобождения Крыма от оккупантов, особенно в свете позиции Соединенных Штатов Америки.

По словам эксперта, недавно вышедшая статья Валерия Залужного только подтверждает прогноз военных аналитиков о будущей победе, привязанной к выборам в США. По плану ВСУ, новых побед следует ждать со следующего года.

«Если бы мы весной, к примеру, получили обещанные F-16, то россияне быстро бы бежали. Они прекрасно это понимают, потому мы не получили их, мы их получим технику как раз под ожидаемую Победу называется.

То есть в следующем году получим самолёты в достаточном количестве, ну и скорее всего новые виды вооружений, потому и это было понятно, нам просто не дали вооружений в этом году, чтобы мы не закончили войну сейчас, потому что по плану разгром российской армии в следующем году. Мы основное количество самолётов не получим раньше весны» - заключил эксперт.

Ранее эксперт подметил, на Луганском направлении конфликта вооруженные силы обеих сторон вступили в фазу артиллерийских и минометных сражений, при этом дроны используются для аэроразведки.

Технические возможности обеих сторон достигли определенного уровня, что привело к установлению некоего паритета.

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