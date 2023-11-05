Некоторые участки удерживают россиян при помощи артиллерии, потому что это не дает им совершать движения.

Вероятно, российские вооруженные силы готовятся к новым масштабным атакам на Авдеевку с целью захвата этого города. Военный эксперт Роман Свитан рассказал о происходящем на передовой в последнее время.

«В Авдеевке три линии обороны, если оценивать реально. Первая - это в районе той же Авдеевки, она проходила в основном шоссе от стороны Авдеевки и уходит в Константиновку. Вот это основная линия, вторая линия обороны - это район Карловского водохранилища, Очеретино. А третья – в районе Покровска, это не целый город, а районы, потому что там высоты.

Некоторые участки удерживают россиян при помощи артиллерии, потому что это не дает им совершать движения, они накрываются артой дальностью до 25 км и упираются в стену огня, гибнут, как мухи» - поделился эксперт.

При этом он добавил, о реальной детальной обстановке на фронте стоит говорить тогда, когда она сильно меняется, чтобы не оказывать давление на военных. Он добавил, на данный момент у оккупантов недостаточно сил и техники, чтобы выдавить наши войска из Авдеевки.

Также эксперт рассказал, кроме артиллерии и минометов, стороны конфликта применяют неуправляемые авиационные ракеты, сбрасываемые с вертолетов. Однако после успешных атак украинских вооруженных сил на Луганскую и Бердянскую авиабазы, где были уничтожены российские ударные вертолеты, активность применения таких ракет снизилась.

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