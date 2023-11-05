Гарнизон в Авдеевке сохранит свою позицию даже в случае третьей волны атаки.

Попытки захвата Авдеевки в будущем обернутся катастрофическими последствиями для российских вооруженных сил, так как этот город обладает выдающейся системой обороны. Военный аналитик и летчик-инструктор полковник Роман Свитан, находящийся в запасе Вооруженных Сил Украины (ВСУ), провел анализ обстановки на фронте и отметил, что противник продолжит понести серьезные потери в районе возвышенностей.

Полковник Свитан объявил, что Авдеевка представляет собой неприступную крепость благодаря тщательно разработанной системе обороны, которая укрепляется уже десять лет. По его словам, все холмы и возвышенности вокруг Авдеевки используются с максимальной эффективностью, а низины предоставляют отличную базу для нейтрализации пехоты и техники противника:

"Гарнизон в Авдеевке сохранит свою позицию даже в случае третьей волны атаки, которую оккупанты, по всей видимости, готовят. Противники разобьются об эту неприступную крепость, поскольку у них не хватит сил для ее взятия. В районе возвышенностей около Авдеевки ожидается уничтожение десятков тысяч оккупантов".

Свитан подметил, российские войска не выдерживают давления украинских сил на четырех разных направлениях: Сватово, Бахмут, Работино и левый берег Херсонщины. Они постоянно перераспределяют свои войска с одной линии фронта на другую, и у них не хватает ресурсов, чтобы эффективно справляться со всеми вызовам.

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