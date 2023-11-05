В тоже время на Херсонском фронте бои начинают активизироваться, там мы сможем выполнять боевые операции.

ВСУ внесли изменения в наши военные операции, оставив только три стратегических направления на линии фронта. Военный эксперт Роман Свитан рассказал, где мы отмечаем позитивную динамику, а где обстановка снова накалилась.

В направлении Бахмута ВСУ работают по расширению железнодорожной инфраструктуры в Клещиевке и расширению опорных пунктов с восточной стороны этой железнодорожной линии, идущей из Горловки в Бахмут.

«Как только у нас будет надежная позиция на левом берегу реки, мы сможем продвигаться к городу с юга. Это стратегическая задача. А в направлении Запорожья мы активно расширяем наши опорные пункты в районе Работино и укрепляем фланги, чтобы продвигаться дальше на юг.

В тоже время на Херсонском фронте бои начинают активизироваться, там мы сможем выполнять боевые операции даже в холодное время года, так как на левом берегу реки Днепр песчаная почва обеспечивает хороший проходимый путь для бронетехники даже во время дождей» - поделился эксперт.

Также Свитан объявил, что Авдеевка представляет собой неприступную крепость благодаря тщательно разработанной системе обороны, которая укрепляется уже десять лет. По его словам, все холмы и возвышенности вокруг Авдеевки используются с максимальной эффективностью, а низины предоставляют отличную базу для нейтрализации пехоты и техники противника

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