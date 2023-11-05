В направлении Лимана оккупанты пытались идти на штурм, но не имели успеха.

Военный эксперт Олег Жданов сообщил в ежедневной сводке с фронта, что враг не дает нам расслабиться. За последнюю ночь была воздушная тревога не один раз, боевая интенсивность начинает потихоньку расти, а на линии фронта произошло более 66 боевых столкновений. При этом противник пытается проводить диверсионной деятельность.

«В направлении Бахмута враг вел безуспешные штурмовые действия возле населённого пункта Синьковка, Ивановка, Стельмаховка Луганской области. Но несмотря на стойкость нашей обороны и мужество наших защитников, используя в основном численное преимущество, враг за последнее время имел успехи в южнее населённого пункта Первомайского. Там оккупантам удалось оттеснить наши силы обороны. Хотя на данный момент ситуация более-менее стабилизировалась.

В направлении Лимана оккупанты пытались идти на штурм, но не имели успеха. Линия фронта не изменилась, атаки были отбиты, а они откатились на исходные позиции. То есть фактически они идут во встречный бой для того, чтобы помешать нам проводить штурмовые действия вражеских позиций» - делится эксперт.

Он напомнил, Авдеевка не находится в низине и там у нас господствующие высоты, наши позиции самые удобные в Авдеевке для обороны. Второе, в Работино тоже самое, из-за чего шло такое активное сражение, что господствующие высоты в районе Работно находится под нашим контролем.

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