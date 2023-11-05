Если бы мы были изначально никому не нужны, то один на один бы сражались с оккупантами, делится эксперт.

Военный эксперт Олег Жданов рассказал о перспективах Украины после завершения войны и есть ли у нас пока неочевидные и ранее не озвученные проблемы. По его словам, не стоит забывать о ранее обещанном пакете инвестиций, однако возможна просадка промышленности и роста ВВП за счёт разрушений, которые нанесла нам рф.

«Но это краткосрочный период, а в общем при полноценных инвестициях, тем более в таких больших объёмах, нужно составлять план. При этом стоит брать во внимание наш недостаток - это коррупционная составляющая, если с этим разбираться, нужно учитывать, как многие страны заинтересованы в том, чтобы развивать здесь многие бизнесы.

Мы можем составить транзитный коридор в Балтику или обратно, стоит понимать, если бы мы были изначально никому не нужны, то один на один бы сражались с оккупантами. Неплохо было бы создать союз с ближайшими соседями на выгодных всем условиях. Нам также нужна коллективная военная система безопасности и не обязательно НАТО» - делится эксперт.

Военный эксперт Олег Жданов также подмечает, российские захватчики предпочитают отправлять пехоту для атак на Авдеевку, не прибегая к использованию бронетехники.

Эти атаки происходят как с южной, так и с северной стороны города. Кроме того, украинские военные фиксируют попытки оккупантов проникнуть вблизи Авдеевки.

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